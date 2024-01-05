 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, tarihi eser kaçakçılığı yaparak kültürel varlıkları yurt dışına kaçırmak isteyen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 6 sikke, kül tablası, tabanca ve av tüfeği fişekleri, uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.

Samsun\'da Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı
05.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:23
Abone Ol

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaparak kültürel varlıkları yurt dışına kaçırmak isteyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarihi eserlerin yasa dışı yollardan satışını yapmak isteyenlerin yakalanmasına yönelik operasyonda bir ikamette yapılan aramada 6 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen kül tablası ile 38 tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği fişeği, pet şişe içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı ve yaklaşık 5 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum

Son Dakika
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44 Bingöl'de Dönerci Tabancayla Vurularak Öldürüldü
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 16:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Tarihi Eser Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement