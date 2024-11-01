Samsun'da Tarımsal Kuraklık Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da Tarımsal Kuraklık Eğitimi Başlatıldı

Kuraklığın etkilerini azaltmak için Samsun'da eğitim çalışmaları başlatıldı. Önlemler değerlendirildi.

01.11.2024 14:16
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Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde Samsun'da kuraklığın etkilerinin azaltılması ve etkin mücadele için eğitim çalışması başlatıldı.

Samsun Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Komisyonunun Tarım ve Orman Müdürlüğünde yaptığı toplantıda, iklim değişikliğinin oluşturabileceği olumsuz durumlara karşı alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Vali yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin insan yaşamını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, "İklim değişikliği ile yaşanabilecek kuraklığın tarım sektörüne olumsuz etkilerini minimize etmek, önceden önlem almak ve tarım sektörünü kuraklığa karşı bilinçlendirmek istiyoruz. İklim değişikliği, artık çevre sorunu olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam standartlarının sağlanabilmesi için kuraklık riskine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise iklim değişikliğinin gelecek dönemlerde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kuraklık esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri belirlediklerini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını sağlamak, öncelikli amacımızdır. Sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması, kriz döneminde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklık etkilerinin en aza indirilmesi, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasının ileride yaşanabilecek daha büyük sorunların önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kuraklığın etkilerinin azaltılması ve etkin mücadele programının uygulanması için sahada eğitim ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Toplantıda, barajlardaki su doluluk oranları ve sulanabilir alanlar ile 2023 ve 2024 tarım yılı yağış verileri de karşılaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Tarımsal Kuraklık Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika

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