Samsun\'da TEİAŞ personeli pickleball eğitimiyle tanıştı

Samsun'da TEİAŞ personeli pickleball eğitimiyle tanıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü personeline pickleball eğitimi verildi. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu tenis kortlarında düzenlenen etkinlikte katılımcılar temel kuralları, servis tekniklerini ve saha içi uygulamaları deneyimledi.
Samsun'da Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğü personeline pickleball eğitimi verildi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu tenis kortlarında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara pickleball sporunun temel kuralları, raket ve top kullanımı, servis teknikleri ve saha içi uygulamalar anlatıldı.
Eğitim kapsamında personel, temel oyun tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.
Etkinlikle kamu personelinin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve pickleball sporunun tanıtılması amaçlandı.
Kaynak: AA
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