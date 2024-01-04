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Samsun'da Temizlik Sırasında Kazara Ateş Alan Jandarma Uzman Çavuşun Cenazesi Adana'da Defnedildi - Son Dakika
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Samsun'da Temizlik Sırasında Kazara Ateş Alan Jandarma Uzman Çavuşun Cenazesi Adana'da Defnedildi

Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın, temizlik yaparken tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

04.01.2024 - 20:38,
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SAMSUN'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde törenle toprağa verildi.

Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kerim Yalçın, dün, beylik tabancasını temizlerken kazada kendini vurdu. Yalçın'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ne getirildi. Burada Yalçın için tören düzenlendi. Törenin ardından Kerim Yalçın'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

Samsun\'da Temizlik Sırasında Kazara Ateş Alan Jandarma Uzman Çavuşun Cenazesi Adana\'da Defnedildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Temizlik Sırasında Kazara Ateş Alan Jandarma Uzman Çavuşun Cenazesi Adana'da Defnedildi - Son Dakika
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