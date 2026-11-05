Samsun\'da tesisatçı, hesabına isim benzerliğiyle yatan 400 bin TL\'nin iadesini sağladı

SAMSUN'da isim benzerliği nedeniyle hesabına 400 bin TL yatırılan su tesisatçısı Adem Akgül, bankaya başvurarak paranın gerçek sahibinin hesabına aktarılmasını sağladı.

Salıpazarı ilçesinde su tesisatçısı olan Adem Akgül hesabına 400 bin TL yatırıldığını görünce, banka şubesine giderek, paranın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan incelemede 400 bin TL'nin aynı ad ve soyadını taşıyan bir başka kişiye ait olduğu belirlenerek, işlem düzeltildi.