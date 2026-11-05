Samsun'da tesisatçı, hesabına isim benzerliğiyle yatan 400 bin TL'nin iadesini sağladı - Son Dakika
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Samsun'da tesisatçı, hesabına isim benzerliğiyle yatan 400 bin TL'nin iadesini sağladı

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Samsun\'da tesisatçı, hesabına isim benzerliğiyle yatan 400 bin TL\'nin iadesini sağladı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde su tesisatçısı Adem Akgül, hesabına isim benzerliğiyle 400 bin TL yatırıldığını görünce bankaya başvurdu. İncelemede paranın aynı ad ve soyadı taşıyan başka bir kişiye ait olduğu belirlendi, tutar gerçek sahibine aktarıldı.

SAMSUN'da isim benzerliği nedeniyle hesabına 400 bin TL yatırılan su tesisatçısı Adem Akgül, bankaya başvurarak paranın gerçek sahibinin hesabına aktarılmasını sağladı.

Salıpazarı ilçesinde su tesisatçısı olan Adem Akgül hesabına 400 bin TL yatırıldığını görünce, banka şubesine giderek, paranın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan incelemede 400 bin TL'nin aynı ad ve soyadını taşıyan bir başka kişiye ait olduğu belirlenerek, işlem düzeltildi.

Kaynak: DHA
Adem AkgülSalıpazarıSamsunFinansGüncelSon Dakika

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