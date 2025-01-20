Samsun'un Ladik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ertuğrul Öksüz idaresindeki 55 APZ 925 plakalı otomobil, Bahşi Mahallesi Erzincan Kavşağı'nda Dilaver Gürel'in kullandığı 55 ZD 983 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Öksüz ile yanındaki kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öksüz, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Tır-Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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