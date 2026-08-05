Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Atakum'da iki otomobil çarpıştı; bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nın Körfez Mahallesi Kızılay Kampı mevkisinde Kenan G. yönetimindeki 55 AJG 383 plakalı otomobil ile Tunahan Y. idaresindeki 55 ARK 014 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kenan G. yönetimindeki otomobil, Kızılay Kampı'nın bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcu Furkan Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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