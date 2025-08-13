Samsun'un Yakakent ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şenol Civelek'in kullandığı 55 TB 378 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi Sağlık Ocağı kavşağında Onur Yavuz'un kullandığı 55 ASU 734 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki Yusuf Kemal Şahin yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?