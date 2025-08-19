Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki 55 TS 610 plakalı hafif ticari araç Dikbıyık Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada, yaralanan Emine A. ve Emine S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.