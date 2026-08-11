Samsun’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Samsun-Sinop kara yolunda Necati Gevrek yönetimindeki 57 AL 438 plakalı otomobil ile Sefer Öztürk yönetimindeki 55 ANU 653 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, motosikletten yola savrulan sürücü ile eşi Birsen Öztürk, otomobildeki sürücü ve yanındaki eşi Emire Gevrek yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan Sefer ve Birsen Öztürk, Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.