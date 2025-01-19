Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ö.B. idaresindeki 38 DY 883 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde H.G. yönetimindeki 55 BT 951 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.A.E, H.Ö.E, Z.G, F.B. ve Y.B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?