Samsun'da Tramvay Lise Öğrencisine Çarptı - Son Dakika
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Samsun'da Tramvay Lise Öğrencisine Çarptı

11.06.2026 20:08
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Atakum'da tramvayın çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvayın çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

Vatman G.I'nın (35) kullandığı tramvay, Cumhuriyet Mahallesi Ömürevleri Tramvay Durağı'nda Ela A'ya (17) çarptı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Ela A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatman G.I. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ela A'nın özel lisede 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Tramvay Lise Öğrencisine Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Devran Şimşek Muhammet Devran Şimşek:
    neyse ki kız sakatlanmamış ama bu olay çok ciddi şoför biraz daha saygı göstermeli 0 0 Yanıtla
  • Atiye Meltem Oğuz Atiye Meltem Oğuz:
    ne yazık ki bu tür olaylar maalesef çoğalıyo artık iyice dikkat edilmeli yapılmalı daha ciddi kontroller getirilmeli çocuk neyden suçlu 0 0 Yanıtla
  • Talha Karatay Talha Karatay:
    tramvay şoförü ne yapıyo cidden hayvan gibi davranıyo insana 0 0 Yanıtla
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