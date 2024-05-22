Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Samsun\'un 19 Mayıs ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Yörükler Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve diğer yetkililer katıldı. Fuarda, öğrencilerin fen bilimleri, sosyal, kültürel, çevreye duyarlılık ve insan sağlığı alanında hazırladıkları 16 proje sergilendi. Kaymakam Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu, öğrencilerin emeklerini takdir ederek teşekkür etti.

22.05.2024 17:23
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Yörükler Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak katıldı.

Proje yürütücüsü beden eğitimi öğretmeni Engin Zengin, 6 danışman öğretmen rehberliğinde 60 öğrencinin yer aldığı projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Zengin, sergilenen 16 projenin 9'unun tasarım, 6'sının araştırma, birinin de inceleme alanında hazırlandığını belirtti.

Kaymakam Civelek, büyük özveriyle hazırlanan projelerde gösterdikleri gayretlerden dolayı öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu da fuarda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler tarafından fen bilimleri, sosyal, kültürel, çevreye duyarlılık ve insan sağlığı alanındaki projelerin sergilendiğini anlatarak, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Yörükler Ortaokulu Müdürü Sedat Yiğiter de katılımcılara teşekkür ederek, "Bilim fuarları öğrencilerin istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan metotlardan biridir. Genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Projede emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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