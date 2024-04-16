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Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Turizmde Estetik" konulu panel gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Samsun Müzesi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker, şehir ve kent kavramlarının estetik anlamda birbirlerinden ayrıldığını dile getirdi.

Şehrin daha dağınık ve yatay, kentlerin ise dinamik ve dikey kavramlar olduğunu söyleyen Eker, "Kent dediğimizde, kendi içerisinde bütün rutinleri ayarlanmış, yaşamsal pratikleri güncellenmiş, bir program dahilinde işleyen kent uzayı çağrışımı geliyor. Ne yiyeceğimiz, ne içeceğimiz, ne yapacağımız, nasıl spor yapacağımız, neyle eğleneceğimiz, hangi etkinlikleri yapacağımızla ilgili her şeyi programlamışlar. Buna da biz konformizm diyoruz. Ülkemizde şehirlerde estetik kavramı yeni yeni gündeme alınıyor. 'Türkiye'de kent var mı?' diye soracak olsak aslında şu anda Türkiye'de kent kavramına uygun bir şehir göremiyorum." dedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin apartman dairelerinde, yani şehirlerde yaşadıklarını aktaran Eker, "Kent, zorlu bir mekan, zoraki bir mekan. Modernizmin başlangıcıyla New York gibi, İngiltere'deki Manchester gibi, Londra gibi şehirler sanayi şehirleri olunca tüm insanlar oraya taşındılar, iş sahibi oldular. Dolayısıyla gürültü, fabrika, işçiler farklı bir nüfus yoğunlaşmasıyla aslında kendi içerisinde yeni kurallar silsilesi oluşmaya başladı. Bunun içerisinde estetik biraz geç gelen bir kavram olarak dünyaya, ülkemizde de böyle." diye konuştu.

Panelde, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çağlayan Yağmur "sağlık turizmi", OMÜ Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Mutlu Kaya da "şehir, turizm ve estetik" konusunda sunum yaptı. Programa, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve vatandaşlar katıldı.