Samsun\'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da gümrük kaçağı tütün mamülleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda 142 paket gümrük kaçağı sigara, 58 paket halinde toplam 2 kilo 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN