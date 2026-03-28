Samsun\'da Üç Araçlı Trafik Kazası

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
T.S.K'nin (22) kullandığı 16 BBA 063 plakalı otomobil, S.Ö. (68) idaresindeki 55 EY 143 plakalı otomobil ile E.D. (22) yönetimindeki 55 ARR 313 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücü E.D. ile araçlarda bulunan G.Ö. (59) ve G.K. (55) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
