Samsun'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Samsun'un Salıpazarı'nda otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
N.B. yönetimindeki otomobil, Mumlu Mahallesi'nden ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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