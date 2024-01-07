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SAMSUN'da Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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SAMSUN'da Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da bir evde ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile uyuşturucu imalatı yapan 4 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve imalat malzemesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

SAMSUN\'da Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
07.01.2024 - 11:37,
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SAMSUN'da bir evde ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile uyuşturucu imalatı yapan 4 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile uyuşturucu imalatı yapan B.U.(42), V.U.(38), O.U.(40) ve S.O.(20)'yi takibe aldı. Eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram 598 gram esrar, 1 kilogram 329 gram skunk, 852 sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 lira para ve 50,5 gram altın, 9 bin 400 lira sahte para, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 41 saksı, 24 led ışıklandırma, 3 ısı nem ölçme cihazı, 2 havalandırma borusu, 1 vantilatör ve 1 termometre ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarına hız kesmeden devam edilecektir" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SAMSUN'da Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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