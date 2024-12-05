Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu Z.H.T'nin (62) evine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin evde yaptıkları aramada 7 kilo 144 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.H.T, jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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