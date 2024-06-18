Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ormanda arama yapan ekipler, 1430 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili E.I. gözaltına aldı.
Kenevir bitkileri ise sökülerek imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?