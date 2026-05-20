Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 2 bin 854 sentetik ecza hapı, 29 kök kenevir bitkisi, 51,62 gram sentetik uyuşturucu, 39,6 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2,35 gram esrar, 0,45 gram kokain, uyuşturuculu sigara, esrar öğütücü aparat, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
