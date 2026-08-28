Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 528 sentetik ecza hap, 950,20 gram sentetik uyuşturucu, ?3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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