Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 7 firari hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aralarında uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, uyuşturucu satışı yapmak, alkollü araç kullanmak suçlarından hapis cezası bulunan 7 hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.
Ekipler, yaptıkları aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği ve 8 kesici alet ele geçirdi.
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