Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da barakada yapılan aramada, "Denek" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Terme ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, narkotik dedektör köpeği "Denek" ile yapılan aramada, barakaya gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda A.D, O.D. ve A.H.D. gözaltına alındı.