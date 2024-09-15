Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'un ilkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İlkadım ilçesinde şüpheli 5 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 5 bin 800 sentetik ecza, 270 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ambalajında kullanılan 6 rulo halinde alüminyum folyo, 35,5 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 lira ve 20 euro, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.