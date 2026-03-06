Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi, Yeniköy mevkisinde takip edilen bir aracı durdurdu.
Araç sürücüsü O.A'nın (36) üzerinde yapılan aramada, 50 gram kubar esrar ile 59 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.
