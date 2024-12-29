Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda E.Ö. (21) ve M.T.D'nin (22) ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda satışa hazır halde toplam 116,45 gram sentetik uyuşturucu 4 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

E.Ö. ile M.T.D. gözaltına alındı.