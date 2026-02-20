Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
İlkadım ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan N.D. gözaltına alındı.
