Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 441 sentetik ecza hapı, 75 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.K, A.A. ve Ş.C.D. emniyete götürüldü.
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