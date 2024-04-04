Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

04.04.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Yenidoğan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Adreslerdeki Sabri D, Berkant Y. ve Sebahattin A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çin'in Heilongjiang eyaletinde tarım faaliyetleri için hazırlıklar yapılıyor
    20:13 Çin'in Heilongjiang eyaletinde tarım faaliyetleri için hazırlıklar yapılıyor

    Çin'in önde gelen tahıl üreticilerinden biri olan Heilongjiang eyaletinde, bahar döneminde tarım faaliyetleri için güçlü bir zemin hazırlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

  • Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı
    20:09 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında, Elma Pınarı mevkii, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü.

  • Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
    20:08 Osmaniye'de sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 8 yaşındaki Buğra Kaplan, okuldan çıktıktan sonra yakındaki sulama kanalına girdi. Köylüler tarafından sudan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan 5 şahıs yakalandı
    20:08 Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan 5 şahıs yakalandı

    Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderilirken, diğerleri hakkında adli işlemler başlatıldı.

  • Sakarya'da AK Parti ve CHP'nin itirazları reddedildi
    20:07 Sakarya'da AK Parti ve CHP'nin itirazları reddedildi

    Sakarya'nın Karapürçek, Serdivan, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde yapılan yerel seçimlere ilişkin AK Parti ve CHP temsilcilerinin verdiği itiraz dilekçeleri ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi.

  • Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı Açıldı
    20:07 Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı Açıldı

    Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 10 dönümlük arazide 29 türden 4 bin 261 fidan dikilerek Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu. Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini vurguladı. Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise hatıra ormanının yapım aşaması hakkında bilgi verdi. Açılışta Yıldırım ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu ve çocuklara hediyeler dağıttı.

  • Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
    20:06 Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

    Hatay'ın Defne ilçesinde, Asi Nehri'nde hareketsiz duran bir kişi fark edildi. Olay yerine gelen ekipler, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

  • Çin Kalkınma Bankası, Tarım Arazi Geliştirme ve Verimlilik İçin Finansal Desteği Artırıyor
    20:03 Çin Kalkınma Bankası, Tarım Arazi Geliştirme ve Verimlilik İçin Finansal Desteği Artırıyor

    Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.

  • Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri: Gazze halkı acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor
    20:01 Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri: Gazze halkı acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor

    Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti. Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.


19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:31 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’un Van’daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un Van'daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi
18:31 Kritik MGK sona erdi 6 maddelik bildiride terörle mücadelede kararlılık vurgusu Kritik MGK sona erdi! 6 maddelik bildiride terörle mücadelede kararlılık vurgusu
16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
16:45 Yemekteyiz’de kalburabastı krizi Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı Yemekteyiz'de kalburabastı krizi! Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 20:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement