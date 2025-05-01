Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adres ve araçlarda yaptıkları aramada, 1682 sentetik ecza hapı ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A. (15), M.K. (24), Y.N.D. (18) ve C.Ç. (31) işlemleri için emniyete götürüldü.