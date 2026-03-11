Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 12 bin 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
