Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 7 bin 714 sentetik ecza hapı ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?