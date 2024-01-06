Samsun Canik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Canik'te belirlenen adreste yapılan aramada 2,76 gram sentetik uyuşturucu, 2,08 gram esrar, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.