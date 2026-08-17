Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 186 sentetik ecza hapı, 905,7 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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