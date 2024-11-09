Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler T.A, N.U, B.K, S.Ü, A.Ö, V.T, S.A, H.S. ve bir suça sürüklenen çocuk yakalandı.
Polislerce cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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