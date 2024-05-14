Samsun\'da düzenlenen operasyonda aranan uyuşturucu satıcısı dahil 3 kişi yakalandı

Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giydiği için aranan kişinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 13,29 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda N.K, U.D. ve E.A. gözaltına alındı.

Bu kişilerden N.K'nin, hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu için arandığı belirtildi.