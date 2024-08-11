Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 12 yıl 8 ay 17 gün ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 921 sentetik ecza, 17,48 gram sentetik uyuşturucu, 2,62 gram esrar, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçidi.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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