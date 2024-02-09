Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, mermi ve kesici aletler ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

09.02.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Kirazlıkçay Mahallesi'nde U.K'nin (23) evinde arama yapıldı.

Aramada 0,5 gram kenevir tohumu, 0,5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları haznesi, 23 mermi ile kesici aletler ele geçirildi.

Ekipler. B.Y'ye (36) ait araç ile Gökçeli ve Porsuk mahallelerindeki ikametlerde yaptıkları aramada da uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

U.K. ve B.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:38:01. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement