Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, T.D'nin adresine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 471 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 2 sentetik ecza ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve eldiven ele geçirildi.
Olayla ilgili T.D, C.D. ile M.D. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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