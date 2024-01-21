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Samsun'da düzenlenen operasyonda 36 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 36 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1343 sentetik ecza hap, 193,91 gram esrar, 43,15 gram sentetik uyuşturucu, 82,93 gram bonzai, 8,10 gram kokain, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 uyuşturucu madde yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi.

Samsun\'da düzenlenen operasyonda 36 zanlı gözaltına alındı
21.01.2024 - 17:23,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 1343 sentetik ecza hap, 193,91 gram esrar, 43,15 gram sentetik uyuşturucu, 82,93 gram bonzai, 8,10 gram kokain, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 uyuşturucu madde yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi.

Operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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