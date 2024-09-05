Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 930 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nin uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde istihbarat üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikamet ve tarlasında yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 930 gram kubar esrar bulundu.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.