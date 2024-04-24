Samsun'da Vatandaşlar Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirildi - Son Dakika
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Samsun'da Vatandaşlar Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirildi

Samsun\'da Vatandaşlar Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirildi

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması başlattı. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, telefon ve internet aracılığıyla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlattı ve şüpheli durumların polise bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

24.04.2024 15:29
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Samsun'da vatandaşlar, telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede aynı anda çalışma başlattı.

Vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı, telefon ve internet aracılığıyla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlattı.

Kendilerini telefonda polis, savcı, hakim, vali gibi tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan ekipler, şüpheli her durumun polis ekiplerine iletilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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