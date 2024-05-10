Samsun\'da Veteriner Hekimlere Saldırı Protesto Edildi

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Samsun'da, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 veteriner hekimin saldırıya uğraması, protesto edildi.

Samsun'da arıcılık yapan işletmeyi denetlemeye giden İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin saldırıya uğraması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan meslektaşları, olaya tepki gösterdi.

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan, buradaki açıklamasında, arı kovanlarında hastalık taraması ve tespiti yapmak isteyen meslektaşlarının gözü dönmüş kişilerin dayatmalarına karşı direndikleri için hedef oldukları söyledi.

Veteriner hekimlerin toplum ve hayvan sağlığını korurken saldırıya uğradığını, hatta yaşamlarını yitirdiğini dile getiren Avan, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor, yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bizler, saldırı gerçekleştikten sonra yetkililerin, 'kınama, geçmiş olsun, takipçisi olacağız' söylemlerinden öteye gitmesini bekliyoruz. Gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Bizim için olayları fiilen yapanlar kadar önlem almayanlar da bu üzücü olaylarda sorumluluk sahibidir. Bir an önce doğrudan veteriner hekimlere ancak dolaylı olarak toplum ve hayvan sağlığına yapılan saldırıların önlenmesi için devlete maddi hiçbir ek yük getirmeyecek, 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına veteriner hekimlerin alınmasını bekliyoruz."