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Samsun'da Yan Yana Giden Motosikletlilere İdari Para Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Yan Yana Giden Motosikletlilere İdari Para Cezası

Samsun'da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886'şar lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücüleri yakaladı. Sürücülere 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden ceza kesildi.

Samsun\'da Yan Yana Giden Motosikletlilere İdari Para Cezası
12.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:16
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SAMSUN'da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886'şar lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada trafiği tehlikeye düşüren sürücüler E.A. ve Y.H.Ö.'yü Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Yeşilyurt Kavşağı'nda yakaladı. Sürücülere 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/1, 66 ve 73/a maddelerinden 2 bin 886'şar lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Yan Yana Giden Motosikletlilere İdari Para Cezası - Son Dakika
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