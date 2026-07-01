Samsun'da Yangın Söndürme Robotu 'Alevkıran' Tanıtıldı - Son Dakika
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Samsun'da Yangın Söndürme Robotu 'Alevkıran' Tanıtıldı

Samsun\'da Yangın Söndürme Robotu \'Alevkıran\' Tanıtıldı
01.07.2026 16:38
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, endüstriyel yangınlara müdahalede kullanılacak 'Alevkıran' robotunu tanıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin envanterine kattığı "Alevkıran" isimli uzaktan kumandalı yangın söndürme robotu, yüksek ısı ve patlama riski taşıyan endüstriyel yangınlarda ekiplere güvenli müdahale imkanı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, envanterine kattığı "Alevkıran" isimli uzaktan kumandalı yangın söndürme robotu ile Gülsan Sanayi Sitesi'nde tatbikat yaptı.

Senaryo gereği bir iş yerinde başlayan yangına önce itfaiye ekipleri müdahale etti. Daha sonra olay yerine getirilen uzaktan kumandalı yangın söndürme robotu ile yangın, birkaç dakika içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, basın mensuplarına, doğal afetlere ve acil durumlara müdahale kapasitelerini artırmak amacıyla teknik altyapılarını her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatları doğrultusunda envanterlerine yangın söndürme robotu kattıklarını belirten Özcan, "Özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek yüksek riskli yangınlara daha etkin ve güvenli müdahale edebilmek amacıyla 'Alevkıran' adını verdiğimiz yangın söndürme robotunu itfaiye envanterine kattık. Robotumuz saatte 5 kilometre hıza ulaşabilen, dakikada 4 bin 800 litre su işleme kapasitesine sahip, 250 metre mesafeden kumanda edilebilen yüksek teknolojiye sahip bir yangın söndürme robotudur." dedi.

Özcan, robotun riskli bölgelerdeki yangınlarda kullanılacağını dile getirerek, "Bu robotu özellikle endüstriyel tesis yangınlarında, itfaiyecilerimizin patlama, çökme, elektrik ve kimyasal risklerden korunmasını sağlamak amacıyla devreye alacağız. Böylece endüstriyel tesis ve sanayi yangınlarına daha etkin ve daha güçlü müdahale edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Yangın Söndürme Robotu 'Alevkıran' Tanıtıldı - Son Dakika

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