Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Tahta Mahallesi'nde Mehmet Akman'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Yangında Ahşap Ev Küle Döndü - Son Dakika
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