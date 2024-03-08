Samsun\'da yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Seramik Kursları Başladı

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde her yaştan insanın ilgisini çeken seramik kursları başladı. Hem aksesuar hem endüstriyel ürünlerin üretildiği kurslara hem bireysel başvurular hem de online başvurular kabul ediliyor. Eğitmen Beyza Gülsoy, yapılan etkinliklere katılmak ve güzel zaman geçirmek için herkesi davet ediyor.