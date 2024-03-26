Samsun'da yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Canik, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde yapılan şok uygulama ve operasyonlarda toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili suçlardan ele geçirilen maddeler ve malzemeler de emniyet güçleri tarafından tespit edildi.

26.03.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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Samsun'da yapılan şok uygulama ve operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka Mahallesi'nde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının firari şüphelisi T.B, olayda kullandığı tüfekle yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan R.K'nin üzerinde 130,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişinin üst aramasında 19,27 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, İlkadım, Samsun, Canik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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