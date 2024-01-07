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Samsun Salıpazarı'nda yapılan yol uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun Salıpazarı'nda yapılan yol uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kişi gözaltına alındı. Aramada 1 kurusıkı tabanca, şarjör ve 5 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kelebek tabir edilen bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Salıpazarı\'nda yapılan yol uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı
07.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:21
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Yapılan aramada 2 kişinin üzerinden 1 kurusıkı tabanca, şarjör ve 5 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kelebek tabir edilen bıçak, 1 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: AA
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